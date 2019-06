Fnac Darty : La Fnac, le Secours Populaire et le zénith se mobilisent pour la 11ème braderie solidaire Fnac de Dijon

Chaque année, l'intégralité des recettes de cet événement sont reversées au Secours Populaire, afin de développer ses actions de soutien à destination des plus démunis. En 2018, le bénéfice collecté a permis d'offrir plus de 3500 journées de vacances aux familles défavorisées, dans le cadre de la « Campagne Vacances » du Secours Populaire.

Rendez-vous annuel incontournable de la vie dijonnaise, la Braderie Solidaire rassemble d'édition en édition de plus en plus de participants.

LES CHIFFRES CLÉS DE L'ÉDITION 2018

6 000 VISITEURS

LES CHIFFRES► 164 670CLÉS€ DEDERECETTESL'ÉDITION

PLUS DE 100 PALETTES DE PRODUITS NEUFS

200 BÉNÉVOLES

6 MOIS DE PRÉPARATION

LES ACTEURS DE L'OPÉRATION

Fnac Darty

Fnac Darty est un Groupe ancré dans les territoires et dont l'ambition est de faire partager au plus grand nombre la création culturelle, les nouveautés technologiques et des services innovants. Cette ambition nourrit la fierté des collaborateurs et induit une responsabilité particulière qui amène l'entreprise à veiller à ce que ses pratiques soient exemplaires, notamment en dialoguant avec toutes ses parties prenantes. Le Groupe cherche à rendre la RSE chaque année plus intégrée dans les métiers à travers une gouvernance dédiée et une politique RSE en cohérence avec les enjeux RSE clés et la stratégie de l'entreprise. La politique RSE du Groupe et les actions associées sont à découvrir sur le site :

http://www.fnacdarty.com/nos-engagements/

Secours Populaire Français

La solidarité populaire est la force de l'association, et sa spécificité. Le Secours Populaire a une conception originale de la solidarité, il s'agit d'une relation d'égal à égal, où la personne aidée est invitée à participer, à reprendre confiance et à retrouver sa place dans la société. Au Secours Populaire tout le monde peut aider, peu importe l'âge, la disponibilité, le lieu, le savoir- faire. L'association s'attache à développer, partout, et avec tout le monde, la pratique de la solidarité. Chaque jour, le SPF réaffirme haut et fort son positionnement d'association « généraliste » de la solidarité qui vient en aide à toutes celles et ceux qui ont besoin d'une main tendue. Notre action ne serait possible sans le dévouement des 80 000 bénévoles, qui, chaque jour, redoublent d'efforts pour faire face au « raz-de-marée » de la misère.

Le Zénith

Le Zénith réaffirme avec l'organisation de la BRADERIE SOLIDAIRE DE DIJON son engagement dans la vie associative locale. En s'associant en faveur de cette action de solidarité, le Zénith participe à l'essor de cet évènement devenu incontournable afin d'aider les plus démunis. Parce que les loisirs et la culture doivent être accessibles à tous et que les émotions sont faites pour être partagées…

INFORMATIONS PRATIQUES

ÉVÉNEMENT PAYANT - 1€ L'ÉNTRÉE (GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS)

CONTACT PRESSE :

NELLY SAVOLDI // 06 62 92 07 25 // nelly.savoldi@fnac.com