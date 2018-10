Fnac Darty : La Fnac ouvre un nouveau magasin au format travel à l’aéroport de Roissy Charles-De-Gaulle

Communiqué de presse - 16 octobre 2018

LA FNAC OUVRE UN NOUVEAU MAGASIN AU FORMAT TRAVEL

À L'AÉROPORT DE ROISSY CHARLES-DE-GAULLE

Leader européen de la distribution omnicanale de produits culturel et technologiques, la Fnac renforce sa présence en aéroports avec l'ouverture d'un nouveau point de vente au format Travel dans la zone réservée sous douanes de l'aéroport de Roissy Charles-De-Gaulle, Terminal 3. Ce magasin ouvrira ses portes ce jeudi 18 octobre.

Ce sixième point de vente Fnac à l'aéroport Paris Charles-De-Gaulle, sera dirigé en partenariat avec Lagardère/SDA. Le magasin s'étendra sur une surface de vente de 50 m² et regroupera 3 collaborateurs. Dès le 18 octobre, les clients pourront retrouver les différents univers produits et services : micro-informatique, téléphonie & mobilité, prise de vie, son et gaming.

« Nous sommes heureux d'ouvrir un 6 ème point de vente Fnac à l'Aéroport de Roissy Charles-De-Gaulle et d'offrir un large choix de produits tendances et connectés à nos futurs clients. » explique Dominique Dubald,

Directeur Franchises et partenariats de la Fnac.

Ce magasin bénéficiera également de la politique d'adhésion de l'enseigne, les clients pouvant profiter ainsi de nombreux avantages.

Avec cette nouvelle ouverture, la Fnac renforce sa stratégie d'expansion et poursuit sa dynamique commerciale dans les gares et les aéroports à travers un concept de magasin innovant.

LA FNAC EN QUELQUES CHIFFRES 162 magasins Fnac en France (88 intégrés et 74 franchisés) Aéroport de Roissy Charles-De-Gaulle : 23 ème magasin Fnac au format « Fnac Travel »

*Fnac Charles-De-Gaulle T3 - Aéroport Roissy CDG Terminal 3 - Hall A, départ, proche des portes 1 à 8 - 95716 Roissy

Ouverture du lundi au dimanche de 3h à 00h30.

