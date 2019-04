Fnac Darty : La Fnac s'implante en Martinique

LA FNAC S'IMPLANTE EN MARTINIQUE

Fnac Darty poursuit son développement et annonce l'ouverture d'un magasin franchisé Fnac en Martinique le jeudi 25 avril prochain. Le groupe, distributeur omnicanal de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager renforce ainsi sa présence aux Antilles-Guyane, où les enseignes étaient déjà présentes avec un magasin Fnac et deux magasins Darty en Guadeloupe ainsi qu'un magasin Darty en Guyane.

En installant la Fnac en Martinique, Fnac Darty renforce son maillage de 15 magasins dans les départements et territoires d'Outre-Mer. Le groupe est aujourd'hui implanté à la Réunion, en Guadeloupe, en Guyane ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.

Avec cette nouvelle ouverture, l'enseigne privilégie à nouveau le modèle de la franchise. La Fnac s'appuie sur l'expertise et la force d'un partenaire local, le Groupe SAFO, un acteur majeur du retail et de la distribution alimentaire aux Antilles-Guyane.

Ce nouveau magasin Fnac situé au sein du centre commercial « La Galleria » s'étendra sur une surface de 1000 m² et accueillera 20 collaborateurs. Dès le 25 avril, les clients pourront retrouver les différents univers produits proposés par la Fnac : livres, disques, micro-informatique, téléphonie, photo, accessoires TV, audio, vidéo et gaming. L'enseigne proposera également dès l'ouverture son programme d'adhésion.

Ce magasin sera également doté d'un « Forum des rencontres » qui accueillera une programmation spécifique d'événements culturels gratuits et ouverts à tous. Ces actions permettront de soutenir l'engagement culturel de la Fnac dans les Antilles et de valoriser des partenariats forts tissés sur le territoire avec des acteurs locaux.

À propos de Fnac Darty :

Présent dans douze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 25 000 collaborateurs, dispose à fin 2018 d'un réseau multi-format de 780 magasins, dont 563 en France, et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d'audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires pro forma de 7.475Mds€.

À propos de SAFO :

Précurseur du froid commercial aux Antilles et en Guyane, le Groupe SAFO maîtrise aujourd'hui une chaîne d'approvisionnement complète, des achats dans le monde entier, à la douane, au transit et à la logistique toutes températures jusqu'à la vente de gros, demi-gros et de détail aux Antilles-Guyane et dans la Caraïbe. Le groupe dispose d'un réseau de 115 magasins de détail, 3 cash & carry et 9 plateformes logistiques.