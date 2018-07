Fnac Darty : La concurrence inflige une amende de 20 millions d'euros à Fnac Darty

La Fnac s'était engagée à céder six magasins situés à Paris et en région parisienne: Darty Wagram, Darty Italie 2, Fnac Beaugrenelle, Darty Belleville, Darty Saint-Ouen et Darty Vélizy.

Mais trois d'entre eux ne l'ont pas été dans les délais prévus, explique l'Autorité dans un communiqué pour justifier sa décision.

Le non-respect des engagements pris par Fnac Darty a altéré la concurrence et limité le choix des consommateurs, ajoute-t-elle, demandant au distributeur de céder en contre-partie les magasins Darty Passy et Darty Montmartre.

Fnac Darty rappelle de son côté que pour les points de vente non cédés de Darty Belleville et Darty Saint-Ouen, elle avait soumis un repreneur à l'Autorité qui ne l'avait pas agréé.

Pour la Fnac Beaugrenelle, le groupe indique avoir sollicité une extension de délai, que l'Autorité a également refusé.

Le distributeur précise avoir déjà trouvé un repreneur pour les magasins de Passy et Montmartre.

"Dans un environnement très concurrentiel pour le commerce physique, le groupe a fait ses meilleurs efforts pour exécuter les décisions demandées par l'Autorité", indique-t-il dans un communiqué.

"En conséquence, Fnac Darty examinera toutes les voies de recours à sa disposition pour contester le montant disproportionné de la sanction", ajoute-t-il.

L'Autorité de la concurrence précise qu'il s'agit de sa première sanction d'une entreprise pour non respect des engagements structurels conditionnant une opération de concentration.

(Cyril Altmeyer, édité par Pascale Denis)