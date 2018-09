Fnac Darty : « Les french days de la rentrée » Les Journées Imbattables du e-commerce français du 28 septembre au 1er octobre 2018

Le 21 septembre 2018

« LES FRENCH DAYS DE LA RENTREE »

Les Journées Imbattables du e-commerce français du 28 septembre au 1er octobre 2018

L'expérience de la première édition des « French Days » initiée par les grandes enseignes françaises du e-commerce au printemps dernier, a mis en lumière la capacité du e-commerce Français à se mobiliser ensemble pour offrir à ses clients une expérience d'achat renouvelée, qui réponde aux nouveaux modes de consommation des Français et les familiarise encore davantage au commerce digital.

Les French Days a aussi montré l'appétence des consommateurs pour les opérations de promotion saisonnières, en plus des deux rendez-vous classiques des soldes d'été et soldes d'hiver. Cette tendance du marché se confirme au 1er semestre 2018 : la consommation en ligne a augmenté de 13,9 % par rapport à 2017, via des paniers moins volumineux et des achats plus fréquents1.

Fortes de ces constats, les enseignes fondatrices du mouvement, Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé, proposent cet automne un nouveau rendez-vous de promotions spéciales destinées à équiper les familles en cette période de rentrée.

L'opération « Les French Days de la Rentrée » se tiendra du 28 septembre au 1er octobre 2018. Elle sera animée par chaque e-commerçant, de façon indépendante, en fonction de ses activités.

Les 6 leaders, qui ont l'ambition de développer cette initiative, invitent aussi bien l'ensemble des enseignes physiques que les e-commerçants exerçant en France à rejoindre le mouvement « Les French Days de la Rentrée ». Les conditions sont simples. Il est demandé, d'une part, de s'inscrire sur le site dédié https://www.rejoindrelesfrenchdays.com/ et, d'autre part, de respecter le nom, la base line, les dates et de proposer des promotions aux clients.

CONTACTS PRESSE