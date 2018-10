Fnac Darty : Les ultra-portables les plus légers et les plus fins au monde en avant-première dans les enseignes Fnac et Darty. Acer Swift 5 et Acer Swift 7 arrivent en France

Communiqué de presse Lundi 8 octobre 2018

Les ultra-portables les plus légers et les plus fins au monde en avant-première dans les enseignes Fnac et Darty

Acer Swift 5 et Acer Swift 7 arrivent en France

L'ACER Swift 5 sera disponible à partir du 15 novembre dans les magasins Fnac et Darty et sur Fnac.com et Darty.com

L'ACER Swift 7 est d'ores et déjà disponible dans les magasins Fnac et Darty et sur les sites web respectifs

Les enseignes Fnac et Darty annoncent un accord avec ACER, l'une des marques leader sur le marché des PC, pour la pré-commercialisation de deux nouveaux modèles d'ultraportables : le Swift 5 et le Swift 7. Dévoilés lors de l'IFA de Berlin, ces nouveaux venus témoignent du futur de la portabilité et seront proposés en avant-première en France aux clients Fnac et Darty en quête d'un PC portable fin, léger et ne faisant aucun compromis sur l'autonomie et les performances.

ACER France choisit les enseignes Fnac et Darty pour une distribution en avant-première

ACER bouscule le marché de l'informatique et propose aujourd'hui une génération d'ultraportables véritables concentrés de technologies et de performances. Grâce à ce partenariat, la marque ACER bénéficiera de la puissance omnicanale du groupe Fnac Darty, à travers le maillage territorial des deux enseignes, présentes dans plus de 550 magasins en France, et la puissance des sites fnac.com et darty.com.

Ces partenariats privilégiés avec les marques les plus innovantes au monde permettent aux clients des deux enseignes du groupe de bénéficier de produits de dernière technologie en exclusivité.

Des bijoux technologiques offrant aux utilisateurs une expérience informatique sans pareille

L'ACER Swift 5 : Le plus léger au monde

Doté d'un châssis élégant intégrant un écran de 15,6 pouces, l'Acer Swift 5 pèse moins d'un kilo et est conçu pour séduire les utilisateurs mobiles les plus exigeants.

Sous environnement Windows 10, le Swift 5 est façonné pour l'ultra performance avec une autonomie d'une journée complète.

Un cadre aux bordures ultra fines de 5,87mm seulement met en valeur son écran IPS Full HD. Le ratio boîtier-écran de 87,6 % offre une surface d'affichage plus intense.

L'ACER Swift 5 sera disponible en exclusivité dès le 15 novembre dans les magasins Fnac et Darty à partir de 999 €

L'ACER Swift 7 : Le plus fin du monde

Avec seulement 9 mm d'épaisseur, cet ordinateur arbore un design haut de gamme sans compromis sur les performances.

Avec une autonomie jusqu'à 10 heures, il est destiné aux professionnels ultra nomades, soucieux d'utiliser un outil performant reflétant une image d'exception et d'excellence.

Le Swift 7 intègre un processeur Intel® Core™ i7 pour réaliser les tâches les plus gourmandes, un stockage SSD de 256 Go et une connexion 4G LTE afin de rester connecté aux quatre coins du monde. Livré avec ses accessoires dont sa sacoche de transport et sa mini station d'accueil, il fera le bonheur des professionnels au quotidien et pendant leurs déplacements. Format 14 pouces Full HD IPS tactile.

L'ACER Swift 7 est d'ores et déjà disponible en exclusivité jusqu'au 12 novembre dans les magasins Fnac et Darty à partir de 1 479 €.

À propos de Fnac Darty :

Présent dans onze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 26 000 collaborateurs, dispose à fin juin 2018 d'un réseau multi-format de 748 magasins, dont 526 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d'audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires pro forma de 7.4Mds€.

À propos de ACER :

Créé en 1976, Acer est aujourd'hui l'une des premières sociétés au monde dans le secteur des technologies de l'information et de la communication et est présente dans plus de 160 pays. Le groupe Acer, tourné vers le futur, se concentre sur le développement d'un monde où le matériel, les logiciels et les services convergeront afin d'offrir de nouvelles possibilités aux particuliers ainsi qu'aux entreprises. Acer développe des technologies et des services dédiés aux objets connectés, au gaming et à la réalité virtuelle. Ce sont plus de 7 000 employés qui, chez Acer, se consacrent à la recherche, au design, au marketing, à la vente et au développement de produits et de solutions, avec pour objectif commun d'éliminer les barrières entre les Hommes et la technologie. Pour en savoir plus, venez nous rendre visite :www.acer.fr.

