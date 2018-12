Fnac Darty : Nicolas Mathieu Lauréat Du Prix Goncourt 2018 – Mercredi 5 Décembre À 18h00 Fnac Montparnasse

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LUNDI 26 NOVEMBRE 2018

NICOLAS MATHIEU

LAURÉAT DU PRIX GONCOURT 2018

MERCREDI 5 DÉCEMBRE À 18H00

FNAC MONTPARNASSE

La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir Nicolas Mathieu, lauréat du Prix Goncourt 2018, pour une séance de dédicaces de son roman primé, Leurs enfants après eux.

Nicolas Mathieu a reçu cette année le prestigieux Prix Goncourt pour Leurs enfants après eux, un roman social et politique publié aux éditions Actes Sud.

Son premier roman, Aux animaux la guerre, a été adapté par Alain Tasma en une mini-série actuellement diffusée sur France 3.

Avec Leurs enfants après eux, Nicolas Mathieu a écrit le roman d'une vallée, d'une époque, de l'adolescence, le récit politique d'une jeunesse qui doit trouver sa voie dans un monde qui meurt.

En quatre étés, quatre moments, de Smells Like Teen Spirit à la Coupe du monde 98, l'auteur raconte des vies dans cette France de l'entre-deux, des villes moyennes et des zones pavillonnaires, de la cambrousse et des ZAC bétonnées. La France du Picon et de Johnny Hallyday, des fêtes foraines et d'Intervilles, des hommes usés au travail et des amoureuses fanées à vingt ans.

Un pays loin des comptoirs de la mondialisation, pris entre la nostalgie et le déclin, la décence et la rage.

