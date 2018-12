Fnac Darty : Nicolas Paciello – Vendredi 14 Décembre À 18h00 Fnac Ternes

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LUNDI 3 DÉCEMBRE 2018

NICOLAS PACIELLO

VENDREDI 14 DÉCEMBRE À 18H00

FNAC TERNES *

La Fnac Ternes a le plaisir de recevoir le chef pâtissier Nicolas Paciello pour une séance de dédicaces ainsi qu'une dégustation de quelques-unes de ses recettes gourmandes, à l'occasion de la sortie de son livre

Le Carnet de recettes qui déchire.

Chef pâtissier du Prince de Galles, Nicolas Paciello est un jeune prodige de la cuisine, l'étoile montante de la pâtisserie française.

Depuis plus de 5 ans, il travaille dans l'hôtellerie du luxe et connaît une ascension fulgurante : finaliste du concours Meilleurs Ouvriers de France 2018, il fait partie des « 100 Français qui nous inspirent » selon le magazine L'Express.

Dans son Carnet de recettes qui déchire, publié aux éditions Robert Laffont et préfacé par Philippe Conticini, Nicolas Paciello dévoile aux lecteurs gourmands et aux pâtissiers en devenir, ses meilleures recettes de marbrés, tartes, ganaches, cakes, cookies et bien d'autres desserts savoureux.

ÉVÉNEMENT GRATUIT ET OUVERT AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

* AU NIVEAU 4 DU MAGASIN

CONTACTS PRESSE :

ANAIS HERVE // 01 55 21 58 69 // ANAIS.HERVE@FNACDARTY.COM

JULIE LE DANTEC // 01 55 21 28 47 // JULIE.LE-DANTEC@FNACDARTY.COM

À propos de Fnac Darty - Présent dans onze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 26 000 collaborateurs, dispose à fin juin 2018 d'un réseau multi-format de 748 magasins, dont 526 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d'audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires pro forma de 7.4Mds€.