Fnac Darty : Nomination d’Arnaud Averseng au poste de Président de France Billet

Nomination d'Arnaud Averseng au poste de Président de France Billet

Fnac Darty annonce la nomination d'Arnaud Averseng au poste de Président de France Billet, premier réseau de distribution de billetterie et de services en France.

Arnaud Averseng rapportera à Vincent Gufflet, Directeur Commercial Produits et Services France. Il prend la tête de France Billet suite au départ de Katia Hersard début octobre.

Arnaud accompagnera le développement et la diversification des activités du pôle billetterie de Fnac Darty, et travaillera ainsi à renforcer l'offre commerciale culturelle, en ligne avec le plan stratégique Confiance+ du Groupe. Il aura également pour mission de renforcer la présence de France Billet sur le marché national et international.

Arnaud Averseng a rejoint le groupe en mai 2017 au poste de Directeur commercial de France Billet, avec pour principales missions le développement des stratégies commerciales en France et à l'international. À ce titre, il a eu la responsabilité des activités de services aux producteurs et organisateurs d'événements, ainsi que le développement et la gestion des solutions logicielles Tick&Live (Aparté, Datasport).

Diplômé d'école supérieure de commerce (Institut de Consommation et de Distribution) à Toulouse et en management de la distribution à l'université de Lille 2, Arnaud a démarré sa carrière en 2008 en tant que

Responsable du développement commercial au sein de la société MaPlace, éditrice d'une solution logicielle de billetterie. Il devient l'année suivante Directeur de développement, puis choisit en 2012 de rejoindre l'équipe d'EUTERPE PROMOTION, leader de la promotion et de la production de spectacles dans la région Sud-Ouest, en tant que Directeur Opérationnel & Commercial. Dans cette nouvelle fonction, il a la responsabilité de la gestion du développement du réseau de billetterie Box Office, de la production et promotion de spectacles ainsi que du Théâtre Fémina de Bordeaux.

Très impliqué dans le monde des festivals et du spectacle, il rejoint en parallèle en 2013 le festival de musique Garorock en tant que Responsable de la billetterie et participe également à la création du festival d'humour « Les Fous Rires de Bordeaux ».

À propos de Fnac Darty :

Présent dans onze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 26 000 collaborateurs, dispose à fin juin 2018 d'un réseau multi-format de 748 magasins, dont 526 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d'audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires pro forma de 7.4Mds€.