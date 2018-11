Fnac Darty : Nomination d’Audrey Bouchard au poste de Responsable relations presse et relations publiques

Communiqué de presse - lundi 12 novembre 2018

Nomination d'Audrey Bouchard au poste de Responsable relations presse et relations publiques

Fnac Darty annonce la nomination d'Audrey Bouchard au poste de responsable relations presse et relations publiques.

Elle est rattachée à Benjamin Perret, directeur de la communication et des affaires publiques, et a désormais la responsabilité de la définition et du pilotage de la stratégie de communication en direction des médias et des leaders d'opinion pour le Groupe.

Audrey Bouchard rejoint la Fnac en 2013 au poste d'attachée de presse culture, avec pour missions principales le développement des actions de relations presse culturelles de l'enseigne et la coordination presse sur le réseau national. Elle a également la responsabilité de la gestion des enjeux de relations publiques, institutionnels et grand public.

Diplômée d'un Master 2 langues et marchés des médias européens, Audrey Bouchard a occupé durant 8 ans plusieurs fonctions en agences de communication, avec une expertise spécifique sur les secteurs de la distribution, de la culture, des médias et du high-tech.

CONTACT PRESSE

Claire Fournon : 01 55 21 57 10 -claire.fournon@fnacdarty.com

À propos de Fnac Darty :

Présent dans onze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 26 000 collaborateurs, dispose à fin juin 2018 d'un réseau multi-format de 748 magasins, dont 526 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d'audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.cometdarty.com.Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires pro forma de 7.4Mds€.