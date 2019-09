Fnac Darty : Prix Goncourt des Lycéens 2019

En accord avec l'Académie Goncourt et d'après sa sélection, la Fnac et le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse organisent depuis 1988 le Prix Goncourt des lycéens et permettent à 2000 lycéens d'élire leur lauréat.

CRÉÉ ET ORGANISÉ PAR LA FNAC ET LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

La Fnac offre et distribue les ouvrages en compétition pour le Prix aux classes participantes à l'opération*. À la mi-octobre, les lycéens ont ensuite l'opportunité de rencontrer les auteurs en lice pour le Prix, dans le cadre de rencontres régionales organisées par la Fnac, et le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, avec le soutien du Réseau Canopé. Mises en place dans 7 villes en France du 7 au 17 octobre, ces rencontres permettent aux jeunes jurés d'échanger avec les auteurs afin et de se nourrir des réflexions et avis de tous pour défendre leur choix final lors des délibérations régionales et nationales qui ont lieu le 12 et le 14 novembre prochain.

Durant deux mois, les élèves de seconde, première, terminale et BTS de toute la France, vont ainsi pouvoir vivre une expérience unique en découvrant et échangeant autour des ouvrages de la sélection. Ils vont également devoir défendre leurs romans favoris lors de débats menés par leurs professeurs au sein des classes.

La Fnac et le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, accompagnés des partenaires Bruit de Lire, Réseau Canopé et des acteurs régionaux (Ville de Rennes, rectorat de Rennes, Région Bretagne et DRAC Bretagne) travaillent conjointement pour assurer la mise en place et le bon déroulé des différentes étapes du Prix Goncourt des Lycéens.

Véritable vecteur culturel depuis plus de 30 ans, ce Prix entraîne les jurés lycéens et leurs équipes pédagogiques dans une aventure littéraire unique, placée sous le signe de la transmission culturelle.

Créé et organisé par la Fnac et le ministère l'Éducation nationale et de la Jeunesse, avec l'accord de l'Académie Goncourt, le Prix Goncourt des Lycéens donne l'opportunité à près de 2000 lycéens de s'immerger dans la littérature française contemporaine et de faire entendre leur voix en élisant leur lauréat parmi les auteurs de la première liste établie par l'Académie Goncourt.

La Fnac organise également le Salon Fnac Livres mi-sep- tembre, réunissant une centaine d'auteurs pour des rencontres, débats et dédicaces, et décerne à cette occasion le Prix du Roman Fnac, l'une des premières grandes récompenses de la rentrée littéraire. L'enseigne met aussi à l'honneur la bande dessinée au mois de janvier en remettant, en partenariat avec France Inter, le Prix BD Fnac France Inter.

accompagner le public vers un « choix éclairé », grâce à la prescription de ses libraires et disquaires et la programmation dans ses espaces de rencontres d'une sélection d'artistes émergents et confirmés.

l'engagement du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse en faveur de la lecture et de l'éducation artistique et culturelle.

Le Prix Goncourt des Lycéens a pour vocation d'encourager l'échange culturel, de sus- citer de l'enthousiasme et de développer l'intérêt et la passion de la lecture. Il contribue

LLe ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse est très attaché au Prix Goncourt des Lycéens organisé en partenariat avec la Fnac. Chaque année, il permet à 2 000 élèves de lire 15 ouvrages sélectionnés par les membres de l'Académie Goncourt et de proposer leur coup de cœur.

Le Goncourt des Lycéens est un acte de confiance en notre jeunesse et dans les professeurs qui les accompagnent dans cette formidable aventure. D'année en année, leur jugement éclairé ne se dément pas car ce prix est devenu un repère pour les libraires et les lecteurs.

L'École de la République a notamment pour finalité de transmettre à tous les élèves le goût du livre et de la lecture qui permet d'enrichir leur perception du monde et donc leur compréhension des autres et de soi- même. Les bibliothèques d'école, les CDI de nos collèges et de nos lycées constituent la plus grande bibliothèque de France et les professeurs documentalistes des acteurs essentiels de la politique du livre dans notre pays. Je veux les en remercier et partager avec eux la fierté de voir que le travail de l'ensemble de la communauté éducative permet à nos élèves de relever le défi d'un si prestigieux prix littéraire à l'égal des lecteurs chevronnés.

Nous attendons avec impatience le prochain lauréat. Bonne lecture à toutes et à tous et je souhaite au jury de choisir un ouvrage qui nous transportera et nous élèvera au-dessus de nous-même.

Jean-Michel Blanquer