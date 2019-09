Fnac Darty : SALON FNAC LIVRES 2019 LA PROGRAMMATION COMPLÈTE

Plus d'une centaine d'auteurs seront présents autour de l'invité d'honneur Bret Easton Ellis, et de Bérengère Cournut, la lauréate du 18e Prix du Roman Fnac, récompensée pour son roman De pierre et d'os (Éd. Le Tripode).

TROIS JOURS POUR FAIRE VIVRE LA LITTÉRATURE

Durant les trois jours du Salon, les visiteurs pourront gratuitement rencontrer leurs auteurs favoris, assister à des débats autour des grandes thématiques des livres de la rentrée, et également attiser leur curiosité littéraire en allant à la découverte de nouveaux écrivains.

D'AUTRES LITTÉRATURES POUR D'AUTRES REGARDS SUR LE MONDE

Parmi les auteurs présents sur le Salon cette année, la Fnac aura le grand plaisir d'accueillir plusieurs écrivains étrangers, à l'instar de son invité d'honneur Bret Easton Ellis qui sera en rencontre et dédicace vendredi 20 septembre à 20h00. Siri Hustvedt et Jonathan Coe se prêteront à l'exercice du « Grand entretien », respectivement samedi 21 septembre à 20h30 et dimanche 22 septembre à 14h25, et Jim Fergus sera présent au Salon samedi 21 septembre à 12h55 pour un débat sur « l'état de l'Amérique ».

LITTÉRATURE ET CINÉMA

La passerelle littérature-cinéma sera mise à l'honneur avec un plateau organisé en partenariat avec le CNC regroupant l'actrice et réalisatrice Zabou Breitman, la réalisatrice de Chanson Douce Lucie Borleteau, le romancier David Foenkinos et Frédérique Massart, chargée des droits audiovisuels chez Gallimard, pour débattre sur le thème « De la page à l'image ». Durant les trois jours d'autres rencontres littéraires avec des grands noms du 7e art seront prévues, avec Josiane Balasko, Alexandro Jodorowsky ou encore Fabrice Luchini.

L'ATELIER ET DES RENCONTRES POUR LA JEUNESSE

Samedi 21 et dimanche 22 septembre, le nouvel espace de l'Atelier permettra au public de participer à des échanges autour du livre et de rencontrer des acteurs du monde de l'édition - auteurs, éditeurs - de manière plus intimiste.

Des animations seront également prévues durant tout le week-endpour les enfants, des activités ludiques autour des sciences ou encore de l'art du doublage, mais aussi des lectures et des séances de dédicaces et de câlins avec leurs héros favoris.

KOBO BY FNAC

L'équipe de KOBO by Fnac reviendra quant à elle avec son animation immersive autour de l'audiobook qui invite les visiteurs à élaborer le portrait-robot de la victime d'un roman. La plateforme d'autoédition Kobo Writing Life by Fnac organisera de nouveau ses « Cafés de l'autoédition » à MyCoWork Beaubourg.

ET AUSSI

Lumière sur des premiers romans avec Aurélie Champagne, Marin Fouqué, Victoria Mas…

avec Aurélie Champagne, Marin Fouqué, Victoria Mas… La grande collecte solidaire de livres , en partenariat avec Bibliothèques sans frontières.

, en partenariat avec Bibliothèques sans frontières. Des plateaux pour comprendre le monde avec Thomas Piketty, Jean Jouzel, la revue Zadig…

Toutes les informations sur salonfnaclivres.com