Fnac Darty : Un magasin Fnac Connect s'installe à Narbonne

Communiqué de presse - 27 juin 2019

UN MAGASIN FNAC CONNECT S'INSTALLE À NARBONNE

Leader européen de la distribution omnicanale de produits culturels et technologiques, la Fnac renforce sa présence en région Occitanie et ouvre un nouveau magasin Fnac Connect, dédié à la téléphonie et aux objets connectés, à Narbonne, le 16 juillet prochain.

Ce nouveau magasin Fnac sera dirigé par Guillaume Maille et proposera sur 120 m², les différents univers produits et services : téléphonie, photo, son, accessoires TV, audio, vidéo et gaming en libre-service, dans un format de proximité, proposé par le concept de cette enseigne.

La Fnac Connect de Narbonne soignera particulièrement le confort d'achat de ses clients avec l'aide d'une équipe de 5 collaborateurs qui proposeront un accompagnement personnalisé autour des produits et services Fnac.

Nous sommes heureux de nous installer à Narbonne afin d'offrir un large choix de produits tendances et connectés à nos futurs clients » explique Dominique Dubald, Directeur Franchises et Partenariats Fnac Darty.

Entièrement consacré à la téléphonie et aux objets connectés, le concept Fnac Connect est pensé pour une expérience client unique et ludique. Ces espaces et magasins proposent l'offre la plus large du marché sur ces catégories (smartphones, montres et bracelets connectés, drones photo, casques et enceintes…) ainsi qu'un choix très important d'accessoires design et tendances.

La stratégie multicanale déployée par la Fnac permettra aux clients de se faire livrer un produit commandé en ligne dans leur magasin sous 1h si le produit est en stock ou en jour ouvré à leur domicile, et ainsi accéder aux millions de produits disponibles sur Fnac.com.

Avec cette nouvelle ouverture, la Fnac renforce sa stratégied'expansion et poursuit sa dynamique commerciale dans les petites et moyennes villes à travers un concept de magasin innovant.

LA FNAC EN QUELQUES CHIFFRES

161 magasins Fnac en France (88 intégrés et 73 franchisés)

7 magasins en région Occitanie

Fnac Connect Narbonne : 10 ème magasin sous l'enseigne « Fnac Connect »

*Fnac Connect Narbonne - Place de l'Hôtel de Ville 11000 Narbonne Ouverture du lundi au samedi de 10h00 à 19h00

À propos de Fnac Darty :

Présent dans douze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 25 000 collaborateurs, dispose à fin 2018 d'un réseau multi-format de 780 magasins, dont 563 en France, et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d'audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires pro forma de 7.475Mds€.