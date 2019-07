Fnac Darty : WeFix, leader français de la réparation express de smartphones, s'installe à Rennes

Ce nouveau magasin sera dirigé par Patricia Thomas et proposera sur 10 m² l'ensemble de la gamme de services et de produits de l'enseigne. Il sera implanté au cœur du Centre Commercial Colombia, pour être visible du plus grand nombre.

WeFix Rennes Colombia soignera particulièrement l'accueil et la prise en charge de ses clients avec l'aide de 2 techniciens/vendeurs. Le service de réparation en 20 minutes de smartphones, tablettes et smartwatchs sera proposé pour 19 marques (Apple, Samsung, Huawei…) et 231 modèles. Les clients pourront également découvrir une gamme de smartphones reconditionnés directement par WeFix, testés sur 34 points de contrôle et garantis 6 mois, ainsi qu'une large gamme d'accessoires. Enfin, les clients pourront bénéficier d'un service unique créé par WeFix, XFORCE. Cette protection sur-mesure conçue pour les ordinateurs, tablettes, liseuses, smartphones, consoles et smartwatchs permet de protéger écrans et faces arrière avec un film auto-cicatrisant.

propos de WeFix Depuis 2012, WeFix s'est donné pour mission de lutter contre l'obsolescence programmée des smartphones et tablettes en proposant des services de réparation et de reconditionnement performants, disponibles en magasin et via le site www.WeFix.fr La rapidité et la qualité sont au cœur de la réussite de l'entreprise : les techniciens-vendeurs sur les 80 points de vente bénéficient d'un contrat de formation professionnelle Vision Pro de 6 mois afin d'assurer une réelle uniformité dans la qualité d'exécution. Au siège parisien, les téléphones reconditionnés sont testés sur 34 à 42 points de contrôle suivant les modèles et le logiciel PhoneCheck a été choisi pour maximiser le degré d'exigence.

Avec plus de 17 000 réparations par mois et plus de 200 collaborateurs, WeFix renforce son statut de leader français de la réparation express de smartphones et s'inscrit dans la logique de l'économie circulaire à laquelle les consommateurs sont de plus en plus sensibles.

WeFix est une entreprise 100% française, filiale et marque du groupe Fnac Darty depuis le 4 octobre 2018.

La prise de participation majoritaire du groupe Fnac Darty au sein de la société WeFix s'inscrit pleinement dans le positionnement du groupe en faveur de l'allongement de la durée de vie des produits. Nous avons souhaité proposer un service de proximité à nos clients en nous appuyant sur notre maillage territorial de magasins. » explique Régis Koenig, Directeur de la politique Services du groupe Fnac Darty.

