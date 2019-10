Fnac Darty : WeFix, leader français de la réparation express de smartphones, s'installe à Strasbourg

WeFix Fnac Strasbourg soignera particulièrement l'accueil et la prise en charge de ses clients avec l'aide de 3 techniciens/vendeurs. Le service de réparation en 20 minutes de smartphones, tablettes et smartwatches sera proposé pour 19 marques (Apple, Samsung, Huawei…) et 231 modèles. Les clients pourront également découvrir une gamme de smartphones reconditionnés directement par WeFix, testés sur 44 points de contrôle et garantis 6 mois, ainsi qu'une large gamme d'accessoires. Enfin, les clients pourront bénéficier d'un service unique créé par WeFix, XFORCE. Cette protection sur-mesure conçue pour les ordinateurs, tablettes, liseuses, smartphones, consoles et smartwatches permet de protéger écrans et faces arrière avec un film auto-cicatrisant.

Informations pratiques

Adresse : Fnac - La Maison Rouge, 22 Place Kléber - Rdc 67000 Strasbourg.

Horaires d'ouverture: du lundi au vendredi de 10h à 19h Le samedi de 9h à 19h.