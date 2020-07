Fnac Darty : a limité le recul de son activité à 10% au S1 avec l'essor de l'e-commerce

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution spécialisée Fnac Darty a annoncé mercredi une perte nette de 76,7 millions d'euros au titre du premier semestre, marqué par la crise sanitaire.

Le distributeur a accusé un résultat opérationnel courant négatif de 57,6 millions d'euros, contre un résultat opérationnel courant positif de 46,2 millions d'euros pour la période correspondante de 2019. Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur une perte opérationnelle (Ebit) de 56 millions d'euros.

Dans le même temps, le chiffre d'affaires du groupe s'est replié de 7,9%, à 2,85 milliards d'euros. A données comparables, le recul de l'activité s'est inscrit à 10% au premier semestre.

"Cette performance repose sur la très bonne résistance des ventes pendant la période de confinement portée par une croissance significative du e-commerce, et une reprise encourageante des magasins depuis le 11 mai qui s'est poursuivie en juin", a commenté Fnac Darty. Le distributeur a souligné que les ventes en ligne avaient représenté 31% de son chiffre d'affaires, "permettant de compenser partiellement la perte de chiffre d'affaires magasins".

"Compte tenu de l'importance de la crise et du caractère toujours incertain, à date, de la reprise de la consommation, de l'évolution du mix produits et services, Fnac Darty reste prudent sur la performance de ses marchés au deuxième semestre", a indiqué le groupe dans un communiqué.

"Le groupe demeure confiant dans sa capacité de résistance grâce à la forte adaptation de son modèle omnicanal démontrée ce semestre, et restera focalisé sur son exécution commerciale pour réussir pleinement les grands rendez-vous commerciaux du second semestre, ainsi que sur la maîtrise des coûts, des investissements et du cash-flow", a-t-il souligné.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire