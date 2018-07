Fnac Darty : améliore ses résultats au 1er semestre grâce aux synergies de la fusion

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution spécialisée Fnac Darty a publié mercredi des résultats en hausse au premier semestre, portés par les réductions de coûts réalisées à la suite du rachat de Darty.

Le groupe a également confirmé viser un total de 130 millions d'euros de synergies d'ici à la fin de l'année, tout en chiffrant à 105 millions d'euros le gain obtenu à la fin juin.

Le résultat net ressort à 8 millions d'euros, contre une perte de 103 millions d'euros un an auparavant, tandis que le résultat opérationnel courant a progressé de 35% à 46 millions d'euros sur la période. Les analystes tablaient en moyenne sur une perte nette semestrielle de 9 millions d'euros et sur un résultat opérationnel courant de 33 millions d'euros, selon Factset.

Le chiffre d'affaires s'inscrit toutefois en baisse de 0,5% à 3,2 milliards d'euros, au lieu de 3,25 milliards d'euros attendus par les analystes, dans un contexte de consommation qualifié de peu porteur par le groupe.

Fnac Darty a indiqué vouloir poursuivre ses ouvertures de magasins au second semestre, principalement sous forme de franchises, pour atteindre un total de 70 nouveaux magasins en 2018. Les objectifs à moyen terme, dont une croissance supérieure à celle du marché et une marge opérationnelle courante comprise entre 4,5% et 5%, sont également confirmées.

- Thomas Varela, Agefi-Dow Jones; +331 41 27 47 99; tvarela@gefi.fr ed : ECH

