Fnac Darty : amplifie son partenariat stratégique avec Deezer

23/08/2018 | 12:21

Le groupe Fnac Darty annonce ce jour l'amplification de son partenariat stratégique avec le service de streaming musical Deezer, mis en place initialement en 2017.



Ainsi, 3 mois d'abonnement Deezer Premium seront offerts désormais pour tout achat d'un produit High Tech d'une valeur de plus de 49 euros, dans les 548 enseignes Fnac et Darty et sur les sites Fnac.com et Darty.com.



'L'accélération de cet accord ambitieux s'inscrit pleinement dans la stratégie du groupe Fnac Darty : s'appuyer sur des partenaires leaders dans leurs domaines afin d'enrichir la plateforme de services des deux enseignes. L'alliance entre notre modèle omnicanal et un puissant service pureplayer français permet d'offrir aux clients le meilleur des deux mondes, physiques et digitaux, et de soutenir la croissance du marché du streaming musical', déclare Enrique Martinez, Directeur Général de Fnac Darty.





