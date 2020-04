Fnac Darty : baisse du CA trimestriel, retrait du dividende

20/04/2020 | 08:00

Fnac Darty annonce un chiffre d'affaires de 1.490 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, en baisse de 7,9% en données publiées et de 10,3% en données comparables, suite à la fermeture des magasins physiques au mois de mars.



Le groupe de distribution souligne toutefois que ses ventes sur internet ont augmenté de près de 19% au cours du trimestre, et plus que doublé au cours des 15 derniers jours de mars, grâce à une 'excellente exécution opérationnelle sur les plateformes digitales'.



Compte tenu de l'épidémie et conformément aux conditions au prêt garanti par l'Etat, le conseil d'administration a retiré la proposition de dividende de 1,50 euro par action pour 2019, et ne procédera pas à des programmes de rachat d'actions en 2020.



