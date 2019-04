Fnac Darty : bien orienté avec un conseil de broker

11/04/2019 | 13:32

Fnac Darty s'adjuge 2,7% à la faveur d'une initiation de couverture chez Barclays avec un conseil 'surpondérer' et un objectif de cours de 90 euros, dans une note sur le distributeur français d'électronique, ainsi que sur Dixons Carphone et Ceconomy.



Le broker fait de Fnac Darty son favori parmi les trois, 'grâce à une exécution sans accrocs et à des perspectives de croissance attractives', et lui accorde donc une opinion positive au côté de Dixons Carphone, alors qu'il se montre neutre ('pondérer en ligne') sur Ceconomy.



