Fnac Darty : bilan 'très positif' pour les French Days

12/10/2018 | 11:38

Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé font ce vendredi un bilan 'très positif' de leur initiative commune, 'les French Days'.



Ainsi, les 6 enseignes annoncent avoir enregistré une hausse d'activité significative, leurs volumes d'affaires connaissant des augmentations de 15 à 50% selon les enseignes, ainsi que des hausses du trafic de plus de 20%. Par ailleurs, elles précisent que les catégories ayant connu les plus fortes ventes sont, entre autres, l'électroménager, les meubles, les TV, ordinateurs et smartphones, ainsi que les articles de saison en habillement.



'En répondant présent à ce rendez-vous nouveau, les consommateurs ont démontré que l'opération satisfaisait bien à une demande, confirmant qu'elle avait toute sa place dans cette période de rentrée traditionnellement creuse. Cette deuxième édition a atteint l'objectif fixé, à savoir à la fois assurer une dynamisation forte du commerce tout en permettant aux clients de bénéficier de promotions attractives. Les consommateurs français ont à nouveau montré leur appétence pour le e-commerce', commentent Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé dans un communiqué commun.





