Fnac Darty : commercialisation prochaine de la nouvelle Kobo

05/09/2019 | 13:57

Le groupe Fnac Darty annonce ce jeudi qu'il commercialisera la nouvelle liseuse Kobo Libre H2O à partir du 17 septembre.



“Avec la Kobo Libra H2O, les équipes Kobo ont allié des fonctionnalités de lecture optimales (orientation paysage, boutons tourne-page intégré, éclairage ComfortLight Pro, imperméabilisation complète, écran 7' HD Carta E Ink anti-éblouissement...) à un design épuré, permettant aux lecteurs de choisir les accessoires et options qui leur correspondent le mieux. La Kobo Libra H2O peut contenir 6.000 livres et ne pèse que 192 grammes”, précise Fnac Darty.



Elle sera commercialisée au prix de 179,99 euros.





