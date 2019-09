Fnac Darty : commercialisera la nouvelle liseuse Kobo Libra H2O

En plus du lancement de la Kobo Libra H2O, Rakuten Kobo dévoile également une interface de lecture mise à jour, avec une navigation améliorée sur tous ses appareils. Cette interface inédite permet aux utilisateurs de mieux se retrouver et se repérer en pleine lecture, leur permettant par exemple de parcourir un livre entier, se rendre directement à un nouvel emplacement ou revenir à leur page initiale, le tout sans craindre de perdre le fil de leur lecture.

Elle sera commercialisée au prix de 179,99€, dans les magasins Fnac et Darty à partir du 17 septembre (en précommande sur Fnac.com et Darty.com dès le 10 septembre).

La liseuse Kobo Libra H2O est disponible en noir ou blanc, et dispose de 4 couvertures SleepCover en noir, gris, rose et bleu.

Le 5 Septembre 2019 - Combinant à son expérience une technologie de lecture numérique innovante et une approche axée sur l'utilisateur, Rakuten Kobo a trouvé l'équilibre parfait pour concevoir sa nouvelle liseuse : la Kobo Libra H2O. Avec son look moderne, elle est conçue pour améliorer la qualité de lecture et offrir ainsi une expérience entièrement personnalisée.

En-têtes et pieds de page mis à jour : ils affichent simultanément l'état d'avancement au sein du chapitre et du livre, permettant de savoir à tout moment où vous en êtes dans votre lecture.

: une fine barre noire située en bas de l'écran permettra au lecteur de voir en un coup d'œil sa position au sein du livre. Amélioration du menu : en swipant vers le haut, l'utilisateur pourra accéder au menu. Pour connaitre son emplacement au sein de l'eBook, un marqueur apparaîtra également dans le menu. Les annotations (notes, surlignages et marque-page) sont plus faciles d'accès en appuyant sur l'icône correspondante au bas de l'écran.

Familiarisez-vous avec la Kobo Libra H2O

Un tout nouveau look

Dotée d'un design moderne, la Kobo Libra H2O est disponible en noir et, face à l'engouement général, en blanc. Sa gamme d'étuis SleepCovers est disponible dans plusieurs couleurs, dont le noir, le gris, le rose et bleu.

Avec un écran tactile 7" Carta E Ink HD et une résolution de 1680 x 1264 300 ppi, la Kobo Libra H2O offre une expérience de lecture haute définition. L'appareil présente un design moderne et élégant de 144 mm de largeur sur 159 mm de hauteur, avec une zone de prise en main de 7,8 mm d'épaisseur et de 5,0 mm sur les autres bords. Avec son poids plume de 192 grammes, la Kobo Libra H2O est l'un des appareils les plus légers de la marque et offre un confort de lecture optimal.

A l'épreuve de l'eau grâce à la HZO Protection ™

Vacances à la plage, pause à la piscine, ou moment de détente dans votre bain : restez zen sans craindre d'abîmer votre liseuse ! La Kobo Libra H2O est entièrement étanche grâce à la HZO Protection ™ (jusqu'à 60min dans 2 mètres d'eau) et répond aux exigences de la classification IPX8.

Les avantages de la technologie ComfortLight PRO

La Kobo Libra H2O utilise la technologie ComfortLight PRO, destinée à réduire l'exposition à la lumière bleue et permettant ainsi de lire plus longtemps sans que cela n'affecte le sommeil. Le réglage automatique imite la progression naturelle du soleil en émettant une luminosité et une teinte optimales en fonction de l'heure du jour (allant d'une lumière plus froide à une lumière plus chaude). Les lecteurs peuvent également effectuer leur propre réglage d'éclairage en fonction de leurs préférences. Avec la Kobo Libra H2O, votre soif de lecture vous empêchera peut-être de dormir mais certainement pas la liseuse !

Enregistrez vos articles web favoris sur votre liseuse

La liseuse Kobo Libra H2O a intégré le service Pocket, qui permet de lire et d'enregistrer ses articles web préférés directement sur sa liseuse afin d'en profiter à tout moment. Pour se connecter à Pocket, rendez-vous dans la section Paramètres du compte de la liseuse.

propos de Rakuten Kobo Inc.

Rakuten Kobo Inc., dont le siège social est situé à Rakuten, à Tokyo, est l'un des services de lecture numérique les plus novateurs au monde, offrant plus de 6 millions d'eBooks et de livres audio à des millions de clients dans 190 pays. Kobo propose des liseuses à tous ceux qui apprécient de lire sur des écrans E Ink, notamment avec les modèles Kobo Clara HD, Kobo Aura, Kobo Aura H2O, Kobo Aura ONE et Kobo Forma, mais également via l'application gratuite Kobo, disponible pour iOS® et Android®. Les liseuses Kobo sont disponibles chez les plus grands distributeurs dans le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.kobo.com.

propos de Fnac Darty :

Présent dans douze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 25 000 collaborateurs, dispose à fin 2018 d'un réseau multi-format de 780 magasins, dont 562 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d'audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires pro forma de 7.475Mds€

