Fnac Darty : confirmation des objectifs à moyen terme

25/07/2019 | 18:45

Le groupe Fnac Darty a fait état ce jeudi, après séance, d'un chiffre d'affaires de 3,287 milliards d'euros au premier semestre, soit une hausse de 2,6% en comparable par rapport à la même période en 2018.



Le résultat opérationnel courant est, lui, ressorti à 42,2 millions d'euros (45,6 millions pour le premier semestre 2018), avec un taux de marge brute à 30,4%. Par ailleurs, le résultat net courant ressort à 0,1 million d'euros, contre 10,9 millions un an plus tôt.



'Ce semestre montre, une fois encore, l'agilité commerciale du Groupe qui affiche une bonne croissance de ses ventes, portée par l'ensemble des zones géographiques et le digital. Dans un marché en mutation, le Groupe accélère également sa transformation au travers de projets structurants', retient Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty.



Fnac Darty confirme ses objectifs à moyen terme et vise une croissance supérieure à ses marchés, et une marge opérationnelle courante de 4,5% à 5%.





