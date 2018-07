Fnac Darty : confirme ses objectifs à moyen terme

25/07/2018 | 18:09

Le groupe Fnac Darty a fait état ce mercredi, après séance, d'un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros au premier semestre, soit un recul de 0,4% en comparable par rapport à la même période en 2017.



Le résultat opérationnel courant est, lui, ressorti à 46 millions d'euros, contre 34 millions à l'issue des 6 premiers mois de l'exercice précédent, alors que le taux de marge brute s'est positionné à 31,1%.



'Le Groupe affiche une bonne résistance des ventes et une très forte croissance des résultats. L'intégration Fnac Darty progresse avec succès, et nous déployons rapidement notre plan Confiance+. Nous avons, comme annoncé, noué plusieurs partenariats avec des acteurs de référence, nous permettant de proposer, à nos clients, la meilleure expérience de la distribution de produits électroménagers, électroniques et culturels', retient Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty.



L'intégration entre Fnac et Darty est 'en cours d'achèvement', et le groupe réaffirme 'avec confiance' son objectif de 130 millions d'euros de synergies à fin 2018. Il confirme par ailleurs ses objectifs, à moyen terme, qui visent une croissance supérieure à ses marchés, et une marge opérationnelle courante de 4,5% à 5%.





