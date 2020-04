Fnac Darty : contrat de crédit garanti par l'Etat

20/04/2020 | 07:23

Fnac Darty annonce la signature d'un contrat de crédit d'un montant de 500 millions d'euros, garanti par l'Etat, avec un pool de banques françaises. Cet emprunt sera destiné à sécuriser la liquidité du groupe de distribution et à préparer la reprise de ses activités.



Ce prêt sera garanti à hauteur de 70% par l'Etat Français, aura une maturité d'un an, avec option d'extension jusqu'en avril 2026. Il permet à Fnac Darty de bénéficier du soutien des banques françaises de premier plan, dans un contexte de crise sans précédent.



