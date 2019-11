Fnac Darty : distingué par Vigeo Eiris pour sa politique RSE

13/11/2019 | 07:49

Au terme d'une notation RSE auprès de Vigeo Eiris, Fnac Darty annonce obtenir la notation A2, soit 44/100 en progression de neuf points par rapport à 2018, largement au-dessus de la note moyenne du secteur de 30/100.



Le groupe de distribution de produits culturels, électroniques et électroménagers indique se situer ainsi dans le top 20% des entreprises notées par Vigeo Eiris dans le monde, et être classé au onzième rang mondial de son secteur.



