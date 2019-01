Fnac Darty : en négociation exclusive pour Billetreduc.com

17/01/2019 | 18:23

Le groupe annonce des négociations exclusives avec Lagardère pour le rachat de Billetreduc.com L'accord devrait être finalisé au cours du premier trimestre 2019.



' Acteur référent de la distribution de billets d'événements vendus en ' dernière minute ' en France, avec 2 millions de clients et près de 8 ME de chiffre d'affaires, la plateforme en ligne Billetreduc.com est notamment une référence sur le segment du théâtre, et recueille plus de 140 000 critiques par an ' indique le groupe.



' Billetreduc.com apporterait à France Billet, spécialiste de la billetterie culturelle et loisirs, une offre complémentaire de billetterie sur le marché du last minute en croissance '.



