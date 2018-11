Communiqué de presse - XX octobre 201 Communiqué de presse - XX octobre 2018

Communiqué de presse - Lundi 5 novembre

Fnac Darty et Google lancent une nouvelle campagne publicitaire à l'occasion des « Jours Google »

Dans la continuité du déploiement de son plan stratégique avec Google,Fnac Darty prend la parole autour de l'univers de Google au sein d'une campagne publicitaire digitale et TV originale. Elle est diffusée à l'occasion des « Jours Google », un temps d'animation inédit au sein des enseignes Fnac et Darty autour de l'écosystème des produits Google.

La Fnac et Google présentent une campagne originale mettant en scène l'Assistant Google et les iconiques vendeurs Fnac, qui valident l'entrée des produits Google - toute la famille Google Home ainsi que le Google Pixel - dans la sélection des produits Fnac.

Ce film emprunté de la culture urbaine a été imaginé par Publicis Conseil, co-produit par NoSide et Prodigious et réalisé par les Wachos. La campagne est visible en TV depuis le 4 novembre et fait également l'objet d'un plan digital dédié.

Autour d'un cercle, des vendeurs Fnac se

défient. Les questions fusent, dans tous les

domaines de la culture.

Dans ce cercle d'experts, une voix en particulier se détache, capable de répondre avec brio aux questions les plus pointues. C'est l'Assistant Google, embarqué dans une enceinte connectée Google Home.

La diffusion de la campagne débute lors de l'opération des « Jours Google », qui animera les enseignes Fnac et Darty à l'occasion de la sortie nationale le 2 novembre du nouveau smartphone Google Pixel 3.

Jusqu'au 15 novembre, Fnac propose des ateliers autour de l'univers Google sur des thématiques telles que la maison connectée ou encore le bien-être numérique, mais aussi des promotions exclusives sur des produits Google ou liés à l'univers Google (enceintes connectés, caméra etc.).

Cette campagne et cette opération commerciale s'inscrivent dans le cadre plus large du partenariatstratégique noué avec Google.Il s'est matérialisé à travers le déploiement d'espaces de démonstration Google dans plusieurs magasins Fnac et Darty en France et l'intégration de l'Assistant Google dans sa stratégie de services.

Après le développement du « Bouton Darty » grâce à l'Assistant Google, qui permet de contacter vocalement le service client de Darty, le groupe avait en effet été l'un des premiers acteurs français à lancer la fonctionnalité transactionnelle à la voix avec l'application Fnac.

