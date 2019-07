Fnac Darty : finalise l'acquisition de Nature & Découvertes

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution de biens culturels et ménagers Fnac Darty a annoncé mercredi la finalisation de l'acquisition de l'enseigne de produits naturels et de bien-être Nature & Découvertes, conformément aux termes communiqués le 16 avril dernier, et après avoir obtenu les autorisations nécessaires de la part des autorités compétentes.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Fnac Darty rachète ainsi 100% des titres Nature & Découvertes en circulation.

-L'activité de Nature & Découvertes devrait être consolidée dans les comptes de Fnac Darty à partir du 1er août.

-Des premiers shop-in-shops ouvriront en France dès le second semestre 2019 au sein de magasins Fnac pour valoriser la puissance de la marque, et l'expansion de l'enseigne en péninsule ibérique devrait être déployée rapidement. Nature & Découvertes bénéficiera également de l'expertise digitale du groupe Fnac Darty et de son empreinte omnicanale.

-Créé en 1990, Nature & Découvertes propose une offre de produits unique avec notamment un réseau de 97 magasins en Europe et un site internet enregistrant plus de 17 millions de visiteurs par an.

-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: ACD