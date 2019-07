Fnac Darty : finalise le rachat de Nature & Découvertes

31/07/2019 | 18:04

Fnac Darty a finalisé l'acquisition de Nature & Découvertes. Le groupe rachète ainsi 100% des titres en circulation.



Nature & Découvertes comprend un réseau de 97 magasins en Europe et un site internet enregistrant plus de 17 millions de visiteurs par an.



L'activité de Nature & Découvertes devrait être consolidée dans les comptes de Fnac Darty à partir du 1er août.



' Grâce à cette acquisition, Fnac Darty poursuit la diversification de son offre produits en intégrant une marque forte, dont l'adhésion aux valeurs de curiosité, de découverte et de bien-être vient renforcer et enrichir son positionnement stratégique, et dont l'ADN est complémentaire aux enseignes du groupe '.



