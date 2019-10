Fnac Darty : finalise son partenariat avec CTS Eventim

31/10/2019 | 17:56

Fnac Darty annonce ce soir la finalisation de son partenariat stratégique avec le Groupe CTS Eventim, leader européen du secteur de la billetterie.



'Grâce à ce partenariat, France Billet pourra compter sur les innovations technologiques de CTS Eventim, permettant d'accélérer le développement de sa plateforme digitale et d'enrichir sa proposition de valeur en direction de ses clients et partenaires', explique Fnac Darty.



CTS Eventim prend au passage une participation minoritaire (48%) au capital de France Billet. À l'issue d'une période de 4 ans, CTS Eventim pourrait augmenter sa participation à un niveau majoritaire. 'Fnac Darty souhaite conserver une participation durable au capital de France Billet, un actif stratégique pour le groupe', précise le groupe français.



