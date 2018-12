Fnac Darty : installation d'un Darty à Salon de Provence

18/12/2018 | 12:44

Le groupe Fnac Darty annonce ce jour l'ouverture, prévue pour le 9 janvier, d'un magasin franchisé Darty en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, à Salon de Provence plus exactement.



Ce nouveau magasin Darty proposera sur 985 m² tous les produits et accessoires pour la maison en électroménager, image, son, multimédia, téléphonie. Il reposera sur 9 collaborateurs.



Il s'agira du 164e magasin franchisé Darty en France.





