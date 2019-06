Fnac Darty : installation d'un magasin Fnac à Roanne

12/06/2019 | 14:21

Le groupe Fnac Darty annonce ce jour l'ouverture, prévue pour le 27 juin, d'un magasin Fnac à Roanne, en région Auvergne-Rhône-Alpes.



Il s'étendra sur quelque 800 m2, et sera animé par une équipe de 15 collaborateurs. Il s'agit du 20e magasin de l'enseigne dans la région.



'Avec cette nouvelle ouverture, la Fnac renforce sa stratégie d'expansion et poursuit sa dynamique commerciale dans les petites et moyennes villes à travers un concept de magasin innovant', commente le groupe.





