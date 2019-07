Fnac Darty : la reprise de Nature & Découvertes autorisée

17/07/2019 | 10:53

L'Autorité de la concurrence a autorisé, hier, le rachat de l'enseigne Nature & Découvertes (produits naturels et de bien être) par le distributeur spécialisé Fnac Darty, connu pour les produits électriques, électroniques et culturels.



Le gendarme hexagonal de la concurrence 'a pu écarter tout risque d'atteinte à la concurrence', indique-t-il, jugeant que Fnac Darty n'est pas un 'concurrent proche' de Natures & Découvertes.



L'Autorité de la concurrence estime en outre que 'l'opération n'est pas non plus de nature à renforcer significativement le pouvoir de négociation de la nouvelle entité auprès des gestionnaires de centres commerciaux'.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.