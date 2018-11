Communiqué de presse - 28 novembre 2018

Fnac Darty lance le « Wikipédia de la Réparation »

 Le ministère de la transition écologique et solidaire et l'Ademe ont remis mardi 27 septembre le Grand Prix « Entreprises et Environnement » au groupe Fnac Darty dans la catégorie «Économie Circulaire».

 À cette occasion, le groupe annonce la mise en œuvre de l'un de ses quatre engagements en faveur de la durabilité des produits : le lancement de la plateforme sav.darty.com dédiée au partage d'information sur la réparation.

Le groupe Fnac Darty est récompensé par le ministère de la transition écologique et solidaire et l'Ademe pour ses actions en faveur de l'allongement de la durée de vie des appareils technologiques. Un premier baromètre SAV a été publié en juin 2018 afin de mieux informer le public sur la durée de vie des équipements électroménagers et multimédia à l'aide d'indicateurs inédits. En juillet, le Labo Fnac a dévoilé un indice de réparabilité pour les ordinateurs portables afin de mieux informer les consommateurs dans leur choix. À ce jour, plus de 30 ordinateurs ont déjà été testés et les résultats sont disponibles publiquement sur labo.fnac.com.

Ce prix s'inscrit dans le cadre de l'engagement global de l'entreprise en faveur de l'économie circulaire. Premier réparateur de France avec 2,5 millions d'interventions par an et plus de 2000 collaborateurs dédiés au SAV, le groupe Fnac Darty est le premier distributeur engagé pour l'allongement de la durée de vie des produits. Il annonce aujourd'hui le lancement de sav.darty.com,une plateforme communautaire dédiée à l'allongement de la durée de vie des appareils et à leur réparation.

Le groupe publie progressivement sur cette plateforme la base de connaissance technique construite depuis plus de 20 ans par le SAV Darty : 50 000 solutions sont déjà disponibles en ligne. sav.darty.com permet aux internautes et aux techniciens de partager leur expérience et savoirs pour allonger la durée de vie des produits, et se présente comme « un Wikipédia de la réparation ». Son contenu est validé par une équipe d'experts du SAV dédiée qui labellise les meilleures solutions pour les rendre toujours plus visibles et accessibles au plus grand nombre, en toute confiance.

