Fnac Darty : lance un service d'impression en auto-édition

07/10/2019 | 16:54

Le groupe Fnac Darty annonce ce lundi le lancement d'un service d'impression à la demande pour les auteurs autoédités.



'La Fnac donne aujourd'hui la possibilité aux auteurs autoédités numériques de souscrire à un service global et clé en main leur permettant d'autopublier leurs livres et de les rendre disponibles en version eBook et papier sur Fnac.com, et dans tous les magasins Fnac sur commande', explique le groupe.



'Ce service d'impression à la demande permettra également aux auteurs autoédités numériques d'être référencés dans 10.000 librairies francophones dans le monde.'





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.