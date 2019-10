Fnac Darty : lance un service inédit d'abonnement à la réparation pour allonger significativement la durée de vie des produits gros électroménager

Ce service inédit est un pas supplémentaire vers une mutation du modèle économique du groupe Fnac Darty. Convaincu qu'une économie plus circulaire est vertueuse, créatrice d'emplois et de valeur, le groupe s'engage toujours plus fortement pour l'allongement de la durée de vie des produits.

Nous sommes fiers d'être le premier distributeur à s'engager aussi fortement pour l'allongement de la durée de vie des produits à travers Darty MAX, un service qui va permettre aux clients de garder leurs produits gros électroménager jusqu'à 15 ans. Cet engagement, nous l'inscrivons dans le Nouveau Contrat de Confiance Darty et nous le tiendrons grâce à notre position de premier réparateur de France avec 2,5M d'interventions par an. Cet engagement, fidèle à l'héritage et à l'ADN de Darty, démontre qu'il est possible de faire du commerce différemment tout en agissant concrètement pour l'environnement »

déclare Vincent Gufflet, Directeur commercial Produits et Services de Fnac Darty.