Fnac Darty : lance un 'tour de France de l'innovation'

21/01/2019 | 15:19

Le groupe Fnac Darty annonce ce jour le lancement d'un 'tour de France' de la French Tech, afin d'identifier 'les meilleures start-ups proposant de nouvelles manières d'aborder l'expérience client, physique et digitale, et les services omnicanaux'.



Ainsi, le groupe a identifié six grandes priorités pour l'innovation en 2019 : la fluidification des parcours web et mobile, l'optimisation du traitement de la Data, le renouvellement de l'expérience magasin, l'optimisation de ses outils omnicanaux, la modernisation technologique et l'amélioration des méthodes de travail. Pour cela, le groupe a identifié 6 villes (Lille, Lyon, Nantes, Montpellier, Bordeaux et Paris) dans lesquelles les équipes de Fnac Darty partiront à la rencontre des entreprises et acteurs de l'innovation.



'À la fin du tour, une vingtaine de start-ups seront sélectionnées par un comité interne représentatif de l'ensemble des directions du groupe et leurs solutions seront testées sur des problématiques précises en magasin, entrepôt ou sur le web. En fin d'année, le premier 'Fnac Darty Innovation Award' sera organisé afin de récompenser les projets les plus prometteurs et accélérer leur déploiement au cours de l'année', indique le groupe.





