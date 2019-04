Fnac Darty : lance une offre d'obligations de 650 ME

23/04/2019 | 18:29

Fnac Darty a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre d'obligations senior d'un montant en principal cumulé de 650 millions d'euros. Cette offre est composée d'un montant en principal cumulé de 300 millions d'obligations senior échues en 2024 et d'un montant en principal cumulé de 350 millions d'obligations senior échues en 2026.



Les Obligations seront proposées exclusivement aux investisseurs à l'extérieur des États-Unis.



Après la clôture de l'offre, l'Émetteur prévoit d'utiliser le produit de l'offre, ainsi que les liquidités disponibles, pour rembourser intégralement ses 650 millions d'euros d'obligations senior à 3,25 % en circulation arrivant à échéance en 2023 et de payer les primes, coûts, frais et charges encourus par rapport à l'Offre et le Remboursement.



