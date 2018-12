Fnac Darty : lance une plateforme SAV en ligne

05/12/2018 | 09:59

Le groupe Fnac Darty annonce ce jour la mise en oeuvre 'de l'un de ses quatre engagements en faveur de la durabilité des produits', avec le lancement d'une plateforme dédiée au partage d'information sur la réparation.



Ainsi, sur sav.darty.com, les clients trouveront des informations permettant l'allongement de la durée de vie des appareils et leur réparation. Ce service est pensé, indique le groupe, comme le 'Wikipédia de la réparation'.



'Le groupe publie progressivement sur cette plateforme la base de connaissance technique construite depuis plus de 20 ans par le SAV Darty : 50.000 solutions sont déjà disponibles en ligne. (...) Son contenu est validé par une équipe d'experts du SAV dédiée qui labellise les meilleures solutions pour les rendre toujours plus visibles et accessibles au plus grand nombre, en toute confiance', explique Fnac Darty.





