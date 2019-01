Fnac Darty : le warning 'gilets jaunes' pèse sur le titre

10/01/2019 | 09:42

Lanterne rouge de l'indice SBF 120, l'action Fnac Darty perdait plus de 5% ce matin à la Bourse de Paris. Hier soir, le distributeur spécialisé a lancé un avertissement sur les résultats de l'exercice 2018 qu'il présentera le 20 février prochain. En cause, selon la direction : les fermetures de magasins découlant du mouvement de protestation des 'gilets jaunes', qui a 'fait perdre' environ 45 millions de chiffre d'affaires en France et en Belgique.



'Cet impact sur les ventes de fin d'année devrait peser en conséquence sur la croissance du résultat opérationnel courant attendue pour l'année 2018', a averti le groupe.



Parallèlement, le groupe signale que l'intégration de Fnac et de Darty se passe toujours bien, les 130 millions d'euros de synergies visés à fin 2018 étant confirmés. Ce qui vaut aussi pour les projections à moyen terme.









