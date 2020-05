Fnac Darty : nomination d'un nouveau directeur e-commerce

19/05/2020 | 18:04

Le groupe Fnac Darty annonce ce mardi la nomination d'Arnauld de Saint Pastou au poste de Directeur e-commerce et trade international.



'Directeur du trade marketing du groupe et de Retailink, la régie omnicanale 100% intégrée de Fnac Darty depuis 2017, il a été à l'initiative du lancement et du développement de cette structure au positionnement unique sur le marché publicitaire, devenue une marque média à part entière', explique le groupe.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.