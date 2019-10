Fnac Darty : nouvelle campagne pour la marque Darty

21/10/2019 | 09:53

Fnac Darty annonce le lancement, à partir du 25 octobre, d'une nouvelle campagne de marque Darty imaginée par Publicis Conseil, où l'enseigne dévoile ses nouveaux engagements afin de lutter pour l'allongement de la durée de vie des produits.



En complément d'un spot de 30 secondes sur l'engagement de l'enseigne, des spots preuves de 15 secondes mettront en avant ses trois services de durabilité : Darty Max, le Choix Durable par Darty et le recyclage.



'Une campagne d'affichage ainsi qu'une animation spécifique sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) viendront amplifier le dispositif', ajoute la chaine de distribution et réparation d'électroménager.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.