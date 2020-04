Fnac Darty : obtient un prêt garanti par l'Etat, abandon du dividende

En contrepartie, et pour ne pas s'exposer à des pénalités, le distributeur spécialisé dit également dans un communiqué avoir renoncé à son projet de verser un dividende au titre de 2019 - il avait été fixé à 1,50 euro par action - et décidé de ne pas procéder cette année à des programmes de rachats d'actions.

Fin mars, le ministre de l'Economie et des Finances français Bruno Le Maire avait dit que les entreprises bénéficiaires d'aides publiques en lien avec le coronavirus ne devaient pas verser de dividendes sous peine de devoir rembourser les aides et de payer des pénalités.

Ces mesures rentrent dans le cadre d'un plan d'aide de 110 milliards pour les entreprises affectées par la crise du coronavirus, qui devrait se traduire par une contraction de l'économie française à ce stade estimée à 8%.

Fnac Darty, dont la quasi-totalité des magasins physiques sont fermés depuis la mi-mars, ajoute dans un communiqué que la rémunération 2020 de son président et de son directeur général sera réduite de 25%.

"Fnac Darty figure parmi les premières entreprises à bénéficier d'un prêt garanti par l'Etat (...) Cette opération témoigne (...)à du soutien des banques dans le modèle économique de Fnac Darty", déclare Enrique Martinez, directeur général du groupe.

BOND DES VENTES EN LIGNE

Le distributeur avait annoncé le 17 mars ne pas être en mesure de confirmer ses objectifs 2020 - soit une légère croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant par rapport à 2019.

Fnac Darty, qui a mis en place un dispositif de chômage partiel qui concerne plus de 80% de ses effectifs en France, a fait état d'un chiffre d'affaires de 1,49 milliards d'euros au titre du premier trimestre, soit un recul de 7,9% en données publiées et 10,3% en données comparables.

Dans le détail, après avoir augmenté de 2,8% sur la période janvier-février, les ventes du groupe ont chuté d'environ 30% sur le seul mois de mars.

Les ventes en ligne de Fnac Darty, qui représentent normalement 20% de son chiffre d'affaires, ont augmenté de 19% sur la totalité du premier trimestre et de plus 100% au cours des 15 derniers jours de mars.

Pour endiguer l'épidémie du coronavirus - qui a déjà provoqué la mort de 19.323 personnes en France - le gouvernement a mis en place un confinement national le 17 mars, une mesure drastique et inédite qui a été prolongée la semaine dernière jusqu'au 11 mai.

Fnac Darty souligne que la perte de chiffre d'affaires en magasins aura un "impact négatif matériel" sur ses résultats financiers 2020.

"A date, le groupe n'est (...) pas en mesure de mettre à jour ses objectifs 2020 et à moyen terme. Le groupe continue de surveiller et réévalue périodiquement (...) l'évolution de la situation et ses impacts sur ses activités et ses résultats", poursuit l'entreprise.

A cours de clôture 25,80 euros de vendredi, le titre Fnac Darty accuse une chute de 51,1% depuis le début de l'année après -7,5% en 2019 et -43,3% en 2018. A titre de comparaison, le SBF120, dont fait partie la valeur, est en baisse de 24,8% à ce stade de 2020 après un gain de 25,2% en 2019 et un recul de 11,7% en 2018.

(Sarah White et Benoit Van Overstraeten)