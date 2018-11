Fnac Darty : ouverture d'un Darty à Pérols

16/11/2018 | 13:02

Le groupe Fnac Darty annonce ce vendredi l'ouverture d'un magasin Darty à Pérols, dans l'Hérault.



Il s'agit du 381e magasin de l'enseigne. Il ouvrira ses portes le 23 novembre à l'occasion du Black Friday et proposera sur 1.196 m2 des produits et accessoires pour la maison en électroménager, image, son, multimédia, téléphonie.



'Darty Pérols soignera particulièrement le confort d'achat de ses clients avec l'aide d'une équipe de 21 collaborateurs qui proposeront un accompagnement personnalisé autour des produits et services Darty', commente Fnac Darty.





