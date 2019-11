Fnac Darty : ouverture d'un magasin au Luxembourg

07/11/2019 | 18:20

Le groupe Fnac Darty annonce ce soir l'ouverture, demain, de son premier magasin à Luxembourg ville, au coeur du site de Royal-Hamilius.



'Le magasin Fnac au Grand-Duché de Luxembourg se situe idéalement en centre-ville dans l'immeuble emblématique Royal Hamilius dessiné par les bureaux Foster & Partners et Tetra Kayser Associés. Le magasin d'une surface de 1.800 m² s'installe sur deux niveaux, au rez de chaussée et au niveau -1, à l'angle stratégique de la Grand Rue et de la Rue Aldringen', indique le groupe.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.