Fnac Darty : ouverture d'un magasin aux Batignolles

Darty fait part de l'ouverture d'un nouveau magasin de proximité le vendredi 21 juin dans le quartier des Batignolles à Paris, concept 'qui propose le meilleur des produits et services de Darty sur une surface réduite'.



Comptant huit collaborateurs, ce nouveau magasin MyDarty proposera sur 110 m² 'les meilleurs produits du catalogue Darty, les dernières nouveautés du marché et des produits du quotidien' (accessoires pour téléphones, tablettes, ordinateurs, petit électroménager...).



Des services dédiés seront proposés dont Click & Collect qui permet aux clients internautes passant leur commande sur Darty.com de récupérer leurs achats en magasin en une heure si le produit est en stock en magasin et en un jour ouvré dans le cas contraire.



