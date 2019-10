Fnac Darty : ouverture d'un nouvel espace WeFix

28/10/2019 | 14:09

Le groupe Fnac Darty annonce l'ouverture, prévue pour jeudi, d'un espace WeFiw dans le Centre Commercial Faches, à Faches Thumesnil.



WeFix, leader de la réparation rapide de smartphones, est une filiale et marque du groupe Fnac Darty depuis le 4 octobre 2018.



'L'espace WeFix de Faches Thumesnil soignera particulièrement l'accueil et la prise en charge de ses clients avec l'aide de 3 techniciens-vendeurs. Le service de réparation en 20 minutes de smartphones, tablettes et smartwatches sera proposé pour 19 marques (Apple, Samsung, Huawei...) et 231 modèles', détaille le groupe.





