Fnac Darty : ouverture d'une Fnac Connect à Limoges

27/06/2019 | 17:58

Le groupe Fnac Darty annonce ce jour l'installation d'un magasin Fnac Connect à Limoges Boisseuil, en Nouvelle-Aquitaine, prévue pour le 5 juillet.



“Ce nouveau magasin Fnac sera dirigé par Thibault Coquand et proposera sur 100m²,les différents univers produits et services : téléphonie, photo, son, accessoires TV, audio, vidéo et gaming en libre-service, dans un format de proximité, proposé par le concept de cette enseigne”, indique le groupe.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.